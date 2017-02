Van Oosterhout: Ombudsman onderschat het probleem

GIETEN - De man uit Aa en Hunze die naar de Nationale Ombudsman is gestapt vanwege de bemoeienis van burgemeester Eric van Oosterhout bij zijn echtscheiding, hoeft niet te rekenen op excuses.

Van Oosterhout vindt dat hij zich in 2015 terecht heeft bemoeid met een stel uit zijn gemeente dat in een vechtscheiding was beland.Hij spreekt tegen dat het conflict door zijn ingrijpen is geëscaleerd, zoals de Nationale Ombusman stelt. "Het ging om een vechtscheiding. Het wás al geëscaleerd", aldus de burgemeester. "De ombudsman, die van een afstandje oordeelt, onderschat het probleem."In september 2015 kreeg de gescheiden man bezoek van een medewerker van de gemeente. Die kwam spullen van zijn ex-vrouw uit de woning halen in opdracht van Van Oosterhout. De man wilde weten waarom de burgemeester dit zo geregeld had en ging met hem in gesprek.Omdat hij naar zijn mening niet genoeg uitleg kreeg, diende hij een klacht in bij de gemeente. Ook dat leverde hem geen duidelijkheid op, waarna hij naar de Nationale Ombudsman stapte. Die trekt het optreden van de burgemeester in twijfel.De ombudsman vindt dat Van Oosterhout zijn excuses moet aanbieden voor zijn manier van handelen. Ook oordeelt hij dat de burgemeester opnieuw met de man in gesprek moet gaan om uit te leggen waarom hij zich met de scheiding heeft bemoeid. Dat laatste wil Van Oosterhout wel."De vrouw wilde spullen uit het huis van haar ex-man halen. De politie was al bij meerdere incidenten van het stel betrokken geweest en die adviseerde mij dat niet zomaar te laten gebeuren, want er bestond een risico op verstoring van de openbare orde." Dat was de reden dat hij anderen stuurde om de spullen te halen."Het was een dilemma. Ik had er buiten kunnen blijven, maar wat als het wel uit de hand was gelopen? De situatie was veel ernstiger dan de ombudsman aangeeft. Er zijn meer incidenten geweest dan één melding in 2014." Hij vindt het oordeel van de ombudsman te zwaar.Als Van Oosterhout weer in dezelfde situatie zou komen, zou hij opnieuw ingrijpen, stelt de burgemeester. "Omdat er volgens de politie een risico was. Als meneer gewoon had gezegd: 'Natuurlijk kan mijn ex-vrouw die spullen komen halen', was er helemaal niks aan de hand geweest."