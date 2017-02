The Pretenders treedt op tijdens Retropop

Retropop 2016 (foto: Nico Swart)

EMMEN - De Britse rockgroep The Pretenders treedt tijdens Retropop op het hoofdpodium op.

Het programma is nu bijna helemaal bekend. Zo treden onder andere Fischer-Z, Doe Maar en Danny Vera op. Alleen de bands die zorgen voor de opening van het festival zijn nog geheim.



Het is de 16e editie van het jaarlijks muziekfestival in Emmen. Het festival duurt 1 dag en bestaat uit vier podia.