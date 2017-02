Rederijkerskamer uit De Wijk krijgt koninklijke erepenning

De Bloem bestaat al 150 jaar als rederijkerskamer (foto: Pixabay.com)

DE WIJK - Rederijkerskamer De Bloem uit De Wijk ontvangt vandaag de koninklijke erepenning. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar reikt de penning met bijbehorende oorkonde uit.

De Bloem heeft de koninklijke erepenning aangevraagd in verband met de viering van het 150-jarig bestaan.



Volle zalen

Rederijkerskamer De Bloem trekt jaarlijks volle zalen in ontmoetingscentrum ‘De Havezathe’ in De Wijk. De Bloem is in 1938 initiatiefnemer geweest voor de oprichting van het Provinciaal Drents Rederijkersverbond. Daarmee werd een basis gelegd voor meer dan 50 jaar georganiseerd toneel in Noord-Nederland. De vereniging telt momenteel 26 leden, 4 ereleden en een dertigtal donateurs.



Respect en waardering van de Koning

De koninklijke erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen, met activiteiten van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard of op het gebied van sport. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.