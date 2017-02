Klompenmaker Roelof Westerhof overleden

Westerhof was klompenmaker in hart en nieren (foto: ANP/Koen Suyk)

TYNAARLO - Klompenmaker Roelof Westerhof uit Tynaarlo is overleden. Hij was een van de laatste ambachtelijke klompenmakers in Drenthe. In 1950 nam hij de klompenmakerij over van zijn vader.

Westerhof schonk de inventaris van de klompenmakerij in 2006 aan molenmuseum De Wachter in Zuidlaren. In 2007, een jaar na het pensioen van Westerhof, verhuisde ook de klompenmakerij naar Zuidlaren. Westerhof ging opnieuw klompen maken, maar toen als vrijwilliger bij het museum.



Het bestuur van het Molenmuseum typeert Westerhof als een klompenmaker in hart en nieren. De klompenmakerij in Zuidlaren houdt zijn naam.



Westerhof overleed dinsdag. Hij is 83 jaar geworden.