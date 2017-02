Drentse cafetaria's strijden om 'De Beste van Nederland'

ASSEN - Twee Drentse cafetaria's zijn in de race voor de beste cafetaria van Nederland.

Het gaat om snack- en broodjeshuis Jongman uit Assen en De Koedijk uit Meppel van Monique Schiphorst. De prijs is georganiseerd door het RTL 4-programma 'De Beste van Nederland', waarin de kijker bepaalt wie de beste is.Jongman uit Assen gaat als winnaar van de provincie voor de titel De Beste van Nederland. "Het was een grote verrassing dat we het tegen de toppers uit andere provincies mogen opnemen", vertelt Johan Arends van de cafetaria uit Assen. Vorig jaar won Jongman de publieksprijs van de Cafetaria Top 100.Eind vorig jaar kreeg de cafetaria een telefoontje van RTL4. "Een collega nam op en zei dat hij iemand van de tv aan de telefoon had. Ik nam het eerst niet zo serieus en dacht dat het een geintje was. Maar dat bleek niet zo te zijn", blikt Arends terug. Het bleek dat de zaak bezoek had gehad van een mystery guest. "Dertig zaken in de provincie zijn bezocht. Wij waren de best beoordeelde zaak en zijn dus nummer één geworden."Cafetaria en lunchroom De Koedijk uit Meppel is genomineerd voor de 'city challenge'. Als enige uit Drenthe neemt de Meppeler cafetaria het op tegen zes andere cafetaria's uit het land.Morgen staat de aflevering van 'De Beste van Nederland' in het teken van de cafetariabranche. De uitzending begint om half vijf en daarin is onder meer een vlog te zien van Arends over de cafetaria.Het publiek kan vanaf vandaag tot en met volgende week vrijdag 10.00 uur stemmen op hun favoriete cafetaria. De winnaar wordt volgende week zaterdag bekendgemaakt op de website van het programma.