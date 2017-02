Bos moet plaatsmaken voor heide

Wethouder Henk Heijerman kapt zelf de eerste boom (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) 400 kubieke meter aan bomen worden gekapt (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

GASSELTE - Tussen het Drouwenerzand en de Gasselterheide komt een doorgang. De gemeente Aa en Hunze begon vandaag met de kap van 400 kubieke meter aan bomen.

Het bos bij Gasselte werd in 1965 aangelegd, waarna er nooit meer wat aan is gebeurd. "De bomen zijn gewoon verrot," zegt wethouder Henk Heijerman. Heijerman kapte de eerste boom en heeft zijn stropdas tijdelijk vervangen voor een oranje veiligheidshesje en gele bouwhelm. "We wilden dit gebied al een tijdje aanpakken, maar het was altijd te duur. Nu moeten we het aanpakken, in verband met de zieke bomen."



Oranje stip

Dat betekent dat alle bomen met een oranje stip worden gekapt om het bos weer gezond te krijgen. Tegelijkertijd wordt een doorgang gemaakt tussen beide heidegebieden. Heijerman: "Toeristisch is dat heel mooi, maar ook voor onze dorpsbewoners. Ik hoop dat ze straks tevreden zijn met het eindresultaat."



Over een maand, voor de broedtijd begint, moeten de bomen gekapt zijn.

Door: Marjolein Knol