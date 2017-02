'De buren moesten me uit huis halen'

De brandweer bekijkt de smeulende brandhaarden (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

BEILEN - Gedesillusioneerd loopt Jan Vreeman door de overblijfselen van zijn loods. Na de heftige brand van gisteravond is er niets meer over van zijn pand aan de Fiolenkamp in Beilen.

De brandweer is nog bezig met nablussen. "Het is een gebouw met een metalen constructie. Door de enorme hitte zakt het als een kaartenhuis in elkaar. Het dak ligt nu bovenop smeulende brandhaarden en dat geeft enorme rookontwikkeling", zegt officier van dienst van de brandweer Jurjen Timmerman.



'Alles is weg'

Jan Vreeman kijkt toe hoe een grote kraan de dakplaten weghaalt. "De buren moesten me gisteravond uit huis halen. Ik zat televisie te kijken en had niets in de gaten." Zijn huis, dat op enkele meters van de loods ligt, heeft geen waterschade, wel hangt er veel rook. "Ik heb de nacht doorgebracht bij familie."



Vreeman is in de tachtig en heeft sinds twaalf jaar de loods achter zijn huis. Daarin stonden nieuwe spullen die hij kocht van handelaren. "Alles is weg", zegt hij zichtbaar aangeslagen.



Nablussen

Rond vanochtend zes uur is de brandweer vertrokken. Om 13.00 uur vanmiddag stonden ze toch weer in Beilen: "Toen wij vannacht weggingen was de rook acceptabel en was er geen sprake van gevaarlijke stoffen die vrijkwamen. Gedurende de ochtend werd de rook forser en hebben we besloten alsnog te komen nablussen", vertelt de officier van dienst.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond.

Door: Marjolein Lauret Correctie melden