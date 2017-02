NAM mag water blijven lozen onder Twente

ASSEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kan voorlopig gewoon doorgaan met het lozen van afvalwater in de Twentse grond.

Dat zegt minister Henk Kamp in een brief die hij hierover vandaag aan de Tweede Kamer stuurt, meldt RTV Oost Volgens de minister is er vooralsnog geen reden om de vergunning van de NAM in te trekken. Hij verwijst hierbij naar een groot aantal onderzoeken dat is gedaan naar de alternatieven voor het injecteren van formatiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in het Drentse Schoonebeek.De minister zegt wel toe om te gaan kijken naar alternatieve methodes om van het afvalwater af te komen. "De voorstellen voor de zuivering van het afvalwater kosten een stad aan energie, waardoor dit nog geen reële optie is. Daardoor lopen de kosten voor zuivering bovendien de spuigaten uit. Zodra er een methode is die energiezuiniger is, zal ik daar serieus naar kijken."