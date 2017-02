Heleen van Royen naar 'extra verleidelijk' boekengala

Van Royen is één van de gasten tijdens het boekengala op 11 maart in Assen (foto: ANP / Martijn Beekman)

ASSEN - Schrijvers als Heleen van Royen, Arthur Japin en Maarten Spanjer komen op 11 maart naar Assen voor het literaire festival BoekenFEST'17 in De Nieuwe Kolk.

De Nieuwe Kolk-directeur Hanneke Bruggeman onthulde vandaag een banier met daarop de gezichten van de bekende schrijvers die naar Assen komen.Het festival belooft een verleidelijke avond: "In alle hoeken van De Nieuwe Kolk kunnen bezoekers genieten van de diversiteit van die de Nederlandse literatuur te bieden heeft. Het thema van de Boekenweek is 'Verboden vruchten', waarbij verleiding centraal staat. Om die reden heeft het BoekenFEST’17 een extra verleidelijke programmering", laat de bibliotheek Assen weten.Behalve optredens van de schrijvers, zijn er ook muzikanten. Naast deze optredens kunnen de bezoekers op 'blind date' met de aanwezige schrijvers in een speciaal daarvoor bestemde kleedkamer. Abdelkader Benali en Saida Nadi Benali geven een literaire kookles en er wordt een live-uitzending van Kolkende Taal Late Night uitgezonden.Het volledige programma is te vinden op de website van de bibliotheek Assen