Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Als u nog geen plannen heeft, zijn er dit weekend genoeg activiteiten om uit te kiezen. We zetten een aantal tips voor natuurliefhebbers, sportievelingen en muziekfanaten op een rij.

In de Voorhof in Westerbork is zaterdag de uitvaartbeurs Een Nieuw Einde. Op de beurs zijn bedrijven aanwezig die innovatieve ideeën hebben op het gebied van uitvaarten. De beurs is gratis toegankelijk tussen 11.00 en 16.00 uur.Het is volle maan en speciaal voor die gelegenheid wordt op het Dwingelderveld een wandeling georganiseerd. Een gids vertelt tijdens de wandeling over de invloed van de maan op de aarde. Deelnemers kunnen zich aanmelden via natuurmonumenten.nl LoopGroepGieten organiseert voor de derde keer de 3-meren cross. De route loopt onder meer langs het Sekmeer, het Jonkerszandgat en het gat van Homan Free. De cross gaat over een afstand van 7,8 kilometer. Inschrijven kan voor drie euro op de dag zelf vanaf 12.30 uur bij Snackkiosk Eexterhalte in Eext. De wedstrijd begint om 14.00 uur.In Woonzorgcentrum De Schutse in Coevorden wordt zaterdag een modelspoorbeurs gehouden. Jonge bezoekers kunnen een rangeerdiploma behalen op een speciale modelbaan. De allerkleinste bezoekers kunnen met een houten treinbaan spelen. De presentatie bestaat uit zo'n tien modelbanen.Singer-songwriter Dennis Ellsworth geeft zondagmiddag een concert in De Amer in Amen. De Canadees wordt begeleid door Kinley Downing op viool. Het concert begint om 14.00 uur. Vanaf 13.15 is er een voorprogramma. Entree is 17,50. Reserveren kan via 06 8322 5680.In Havelte worden zondag landelijke wedstrijden canicross, stepjöring en bikejöring gehouden. Bij deze sport worden mensen met behulp van een speciaal tuigje voortgetrokken door honden. Bij canicross rennen zowel hond als baasje over een parcours. Bij bikejöring wordt de hond voor een mountainbike gespannen. Bij stepjöring rent de hond voor een step uit. Aanmelding kan tussen 9 en 10 uur achter sportpark Meerkamp in Havelte. De eerste tocht begint om 11.00 uur.In Vledder geven Die Dorfplatz Musikanten zondagmiddag hun jaarlijkse concert. De Böhmische blaaskapel speelt onder meer polka's, marsen en walsen. Ook zijn er solostukken te horen van de trompet, de alphoorn en de flügelhorn. Het concert begint om 15.00 uur. De entree is 5 euro.Mezzosopraan Florieke Beelen treedt zondagmiddag samen met pianiste Abigail Richards op in het Koloniekerkje in Wilhelminaoord. Beelen zingt onder meeren. Het concert begint om 15.00 uur. Een kaartje kost 17 euro.