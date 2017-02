Meepraten in Cassata: Winkels dicht op zondag in Hoogeveen niet van deze tijd

HOOGEVEEN - Het is niet meer van deze tijd dat winkels in Hoogeveen op zondag gesloten zijn.

Dat is de stelling waarover u morgen kunt meepraten in het Radio Drenthe-programma Cassata. Er lijkt namelijk eindelijk een politieke meerderheid te zijn in Hoogeveen voor het loslaten van de winkelsluiting op zondag.Hoogeveen is in Drenthe nog de enige gemeente waar op zondag alle winkels gesloten zijn. Met name de christelijke partijen hielden de zondagopenstelling tot nu toe tegen. En coalitiepartner Gemeentebelangen wilde hiervoor niet de coalitie op het spel zetten.Vooral supermarkt-ondernemers in Hoogeveen hebben hier grote moeite mee. Zij lopen omzet mis, omdat in omliggende gemeenten de supermarkten wel open zijn.Maar de zaak kantelde ineens in oktober, door druk vanuit de achterban van Gemeentebelangen. Die vindt dat de zondagsluiting in Hoogeveen achterhaald is.Voor de andere collegepartijen CDA en ChristenUnie was dit het signaal dat handhaving van de winkelsluiting op zondag niet langer houdbaar is. Ze besloten daarop de oude afspraak uit het coalitieakkoord - geen koopzondagen - los te laten. Ook binnen het CDA is er al langer verdeeldheid over de kwestie.VVD-raadslid Hennie Jager ziet hierin een nieuwe kans om de zondagopenstelling in Hoogeveen nu definitief te regelen. Ze deed begin 2016 ook al eens een poging om met een initiatiefvoorstel de winkeltijdenwet over de kop te gooien. Maar acht koopzondagen bleek toen nog het hoogst haalbare.Nu ruim een jaar later liggen de kaarten totaal anders. VVD, Gemeentebelangen en PvdA, D66 (samen 15 zetels) komen nu met het voorstel om de zondagmiddag vrij te geven voor de winkeliers. De partijen hebben met 31 raadszetels nog net geen meerderheid. Maar gisteravond maakte het CDA bekend dat ook twee CDA-raadsleden voor de zondagmiddagopenstelling zijn. Daarmee is er een krappe meerderheid.De Hoogeveense raad beslist donderdagavond definitief. En ook al lijkt er nu een meerderheid, VVD-raadslid Hennie Jager wil niet te vroeg juichen. "Ik bouw pas een feestje, als de stemming goed uitpakt", zegt ze.Het kan er namelijk nog om gaan spannen. Want één van de PvdA-raadsleden is afwezig vanwege vakantie. "Dus als er onverhoeds ineens twee ziek worden, dan hebben we een probleem", aldus Jager. Maar vooralsnog lijkt de stemming uit te komen op zestien stemmen voor en veertien stemmen tegen.In het Radio Drenthe-programma Cassata praat Margriet Benak morgenmiddag na 12.30 uur over de strijd voor de zondagopenstelling in Hoogeveen met VVD-raadslid Hennie Jager en voorzitter Kees Raven van de Stichting Centrummanagement Hoogeveen.De stelling luidt:U kunt reageren op onze Facebookpagina of via twitter @RTVDrenthe