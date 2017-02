vv Klazienaveen heeft al opvolger voor Daan Lelieveld: Erwin van Oosten

VOETBAL - vv Klazienaveen heeft drie dagen na het ontslag van hoofdtrainer Daan Lelieveld alweer een opvolger gevonden. Erwin van Oosten maakte het seizoen af bij de zaterdagtweedeklasser.

vv Weerdinge ontslaat trainer Van Oosten

Van Oosten werd eind november de laan uitgestuurd bij vv Weerdinge. Hij was bezig aan zijn vierde seizoen bij de zondagvierdeklasser. Volgens het bestuur had de spelersgroep te weinig vertrouwen om met Van Oosten promotie naar de derde klasse af te dwingen.Klazienaveen is na een stroeve seizoenstart opgeklommen naar de vijfde plaats in de 2e klasse J. De achterstand op nummer 2, Noordscheschut, is maar drie punten.Volgens het bestuur, die een verklaring heeft afgegeven op de website, heeft de club verwoede pogingen gedaan de plooien tussen spelersgroep en Lelieveld glad te strijken."Ondanks de nodige gesprekken en verwoede zalvende pogingen gedurende het seizoen is het de selectie en trainer niet gelukt een goede relatie op te bouwen. Na beraad tussen de spelersgroep, de technische commissie en het bestuur van v.v. Klazienaveen is de impopulaire maatregel genomen om het dienstverband met Daan Lelieveld per direct te beëindigen. Bestuur en technische commissie zullen zo snel mogelijk op zoek gaan naar een trainer voor de resterende maanden."