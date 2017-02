Werkstraf voor verduisteren erfenis Zonnebloem

Een 53-jarige vrouw uit Nieuw-Weerdinge verduisterde ruim 18.000 euro (foto: Pixabay.com)

NIEUW-WEERDINGE - Een 53-jarige vrouw uit Nieuw-Weerdinge kreeg vandaag 150 uur werkstraf opgelegd van de rechtbank in Assen.

Tussen februari 2013 en september 2015 verduisterde zij ruim 18.000 euro, bedoeld voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem.



De vrouw werd in 2013 uitgeroepen tot executeur-testamentair van een overleden man in Nieuw-Weerdinge. Het was haar taak om de boedel af te wikkelen en de begrafenis te regelen.



bedragen onverklaarbaar weg

Na ruim 2 jaar wordt het werk haar naar eigen zeggen te veel en draagt ze de afwikkeling over aan een notariskantoor. Die concludeert na het doornemen van de boeken dat er regelmatig grote bedragen onverklaarbaar zijn weg geboekt. Het kantoor schakelt daarom de politie in. De vrouw bekent tegenover de politie dat ze inderdaad geld heeft gebruikt om haar eigen financiële problemen op te lossen.



Zonnebloem

De Zonnebloem stond als erfgenaam in het testament vermeld en meldde zich als benadeelde partij. In totaal zou de vereniging een bedrag van ruim 18.000 euro zijn misgelopen. De vrouw werd door de rechter gesommeerd dat bedrag terug te betalen.