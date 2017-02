In een oud barrel van Emmen naar Noorwegen

De Barrel Challenge gaat langs besneeuwde wegen in Zweden (foto: EPA / Uno Andersson)

EMMEN/KLAZIENAVEEN - Na de Carbagerun, die vandaag eindigt, staat dit weekend alweer een nieuwe tocht met oude barrels op het programma.

Zondag begint de zogeheten Barrel Challenge: een race met oude auto's door Scandinavië. Deze keer wordt vanuit Emmen, op de grens met Klazienaveen, gestart. Er doen zo'n 170 auto's mee, waaronder het team De Streekbroezzers uit Ter Apel. Een van hen, Mario Krijgsveld, werkt in Klazienaveen op een steenworp afstand van de startplek.



Oude Volvo

"We hebben een oude Volvo uit 1996 gekocht. De auto is dus meer dan twintig jaar oud en heeft meer dan 300.000 kilometer op de klok. Je moet sowieso een auto hebben van voor 1999. Het moet echt een barrel zijn, een oud ding", vertelt Krijgsveld.



Hij verwacht dat ze onderweg wel aan de oude auto moeten sleutelen. "We nemen wat onderdelen mee. De auto moet wat doorstaan, want het weer is daar bar en boos als ik dat zo zie."



Scandinavië

"Vorig jaar deden kennissen mee met de Barrel Challenge. Ik werd zelf enthousiast en heb mij met vrienden voor deze wintereditie ingeschreven. Scandinavië lijkt mij een prachtig land om in te rijden met de sneeuw en de prachtige omgeving. En de kick hè, om met een oude auto die tocht te maken. Het is een beleving die je meemaakt."



Route

De route zelf is onbekend voor de deelnemers, alleen de eindbestemmingen zijn bekend. Elke morgen krijgen ze de route en de bijbehorende opdrachten.



"We starten zondagochtend in Emmen en dan gaan we naar Travemünde in Duitsland. Daar pakken we de boot naar Zweden. Maandag gaan we dan van Trelleborg naar Karlstad en de dag erna gaan we van Karlstad naar Savalen in Noorwegen. Woensdag gaan we vervolgens van Savalen naar Dombas en donderdag van Savalen naar Bergen, dat is aan de Noorse kust. Vrijdagmorgen gaan we weer op de boot, wat dan ook de eindbestemming is", zegt Krijgsveld.