Nieuwe stal met weinig koeien door fosfaatwet

Nieuwe stal melkveebedrijf Hollander (foto: melkveebedrijf Hollander)

GASTEREN - Een feestje bij de familie Hollander in Gasteren. Collega-boeren konden een kijkje nemen in de nieuwe stal van het melkveebedrijf, met het modernste wat beschikbaar is.

Het gaat onder meer om een inpandige luchtwasser voor schonere lucht, een melkrobot waarmee koeien zelfstandig kunnen worden gemolken en een ruimtebesparende voerlijn. De investering voor deze stal met nieuwe snufjes is rond de één miljoen euro.



Geen uitbreiding

Het is wel een feestje met een bittere bijsmaak, want het bedrijf heeft nu 140 koeien en wil doorgroeien naar 170 koeien. Maar door de veranderde regels in de nieuwe fosfaatwet moet het bedrijf ineens terug naar 110 koeien.



"Ik vind het heel vervelend. Maar ik ben niet de enige. Het komt zoals het komt. Ik kan er ook niets aan doen dat de regering de ene dag dit bedenkt en de andere dag dat bedenkt", zegt Theo Hollander.



Was het dan niet bekend dat de veestapel moest worden ingekrompen? "Toen wij zijn begonnen was dit nog niet bekend en al helemaal niet toen we de bouwaanvraag deden bij de provincie", aldus Hollander.



Onzekere toekomst

Dit jaar wordt daardoor een spannend jaar voor het bedrijf met gesprekken met de bank over hoe het nu verder moet. En met de hoop op de mogelijkheid van het kopen van extra fosfaatrechten na volgend jaar.