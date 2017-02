Liveblog FC Emmen - De Graafschap

VOETBAL - FC Emmen ontvangt op eigen veld De Graafschap, de nummer 18 van de Jupiler League. De formatie uit Doetinchem wonnen dit seizoen nog geen enkel uitduel.

FC Emmen moet zich vanavond revancheren na de zwakke vertoning in Almere, waar afgelopen maandag met 3-1 werd verloren. Het was voor de nummer 12 van de Jupiler League de eerste nederlaag in 2017.FC Emmen - De Graafschap begint om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe of via de liveblog..