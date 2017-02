Drenthe en Groningen voorop met geruisloze bussen

Een aantal betrokken partijen openden vanochtend de bus (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

ASSEN/GRONINGEN - Het openbaar vervoer in Drenthe en Groningen wordt steeds duurzamer. Zo rijden bussen binnenkort op elektriciteit en waterstof.

Vandaag werden de de eerste duurzame bussen gepresenteerd.



Waterstof en elektriciteit

Qbuzz start met vier nieuwe bussen als proef. Twee bussen zijn volledig elektrisch met accu en twee hebben een elektromotor die door waterstof worden aangedreven. Vooral met bussen op waterstof wordt bijna niet gereden in Nederland, vertelt Tim van Twuijver. "Dat is heel uniek, want dit zijn een van de eerste bussen die gaan rijden en ook in de dienstregeling kilometers gaan maken."



De proef start binnenkort met een tweetal elektrische bussen die rijden van vliegveld Eelde naar het centrum van Groningen.



Meer dan een waterstoftank

Het blijft niet alleen bij twee bussen met een waterstoftank. Om de bussen operationeel te houden, moet er meer gebeuren. Zo worden er binnenkort bij Akzo Nobel in Delfzijl tanks aangelegd, waar de bussen waterstof kunnen tanken.



Maar daar blijft het niet bij. "De bussen moeten ook ingeburgerd worden en dat betekent dat de chauffeurs daarvoor getraind gaan worden", zegt Twuijver. Een klein aantal chauffeurs mag inmiddels op de nieuwe bussen rijden.



En dat rijden gaat prima. "Het ging perfect. Geruisloos. De bus is drie tot vijf keer stiller dan een dieselbus. Ja, de motor hoor je amper", vertelt chauffeur Roel Zeef vanachter het stuur.



Toekomst

De bussen die nu rijden zijn een proef voor een groter project. "Uiteindelijk willen we ernaar toe dat in 2025 alle bussen die nieuw aangeschaft worden geen uitstoot meer hebben. Dat wil zeggen dat de dieselbus zal gaan verdwijnen", aldus Twuijver.



In december gaan alle nieuwe duurzame bussen meedraaien op de lijndienstregeling.

Door: Robbert Oosting Correctie melden