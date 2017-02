Einde WMD-debacle nog niet in zicht

ASSEN - Er is nog lang geen streep gezet onder de crisis bij Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). Vandaag zaten de aandeelhouders, de raad van commissarissen en directie van de WMD om tafel om een geheim feitenonderzoek te bespreken.

Een feitenonderzoek waarin is gekeken naar wie er op welk moment wist van een vernietigend rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken over Indonesische projecten. Zo liet één van de aandeelhouders zich ontglippen. Meer zou het niet zijn. Maar de daadwerkelijke inhoud kwam niet in het openbaar op tafel.Vandaag werden wel de resultaten van een onderzoek van professor Dick de Waard bekend gemaakt. Hij liet weten dat zowel de raad van commissarissen als de aandeelhouders niet goed hebben opgelet. Alle Drentse gemeenten, behalve Meppel en de provincie, zijn eigenaar van de WMD. De accountant van de WMD had moeite om gegevens te krijgen en heeft daar een aantal jaren geleden al wat over gezegd. De aandeelhouders stelden daarop een vraag, maar hebben het in goed vertrouwen uiteindelijk laten liggen.De Waard twijfelde ook over de verwevenheid van de stichting SWOI en de WMD. SWOI, onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar, zorgde er voor dat projecten in Indonesië geld kregen. Geld waarvan gedacht werd dat het wel terug zou komen. Maar tot op heden is het er niet. De WMD investeerde zelf ook via SWOI. En ook dat is niet terug gekomen.Volgens De Waard heeft de voormalige directeur van de WMD bewust gegevens achter gehouden voor de accountant over de projecten in Indonesië. En de accountant heeft daarop terecht protest aangetekend. Bovendien kwam er ook geen informatie bij de commissarissen terecht. En dat terwijl zij het controlerend orgaan zijn van de WMD."Wat mij opviel is dat de raad van commissarissen maar één keer per jaar over de projecten in Indonesië spraken", aldus De Waard.In de zaal zaten verschillende leden van Provinciale Staten om te horen wat er aan de hand is. Maar ook zij gaan met een onbevredigend gevoel huiswaarts. Net als de rest, horen zij ook niks. Er wordt binnenkort een debat over gevoerd in de provinciale politiek. En daar moet, zo zeggen ze, veel meer duidelijk worden.Gedeputeerde Cees Bijl zegde toe alles wat hij heeft, te laten zien aan de provinciale politiek. Maar wat geheim is, moet volgens Bijl geheim blijven en niet worden gebruikt in een openbare discussie.De aandeelhouders hebben besloten om het dividend op hun aandelen die ze zouden ontvangen, in de pot te laten zitten. "Een mooi gebaar richting de medewerkers van de WMD", zo zei plaatsvervangend voorzitter Hans van de Laan van de raad van commissarissen.Die raad van commissarissen wordt overigens voor een groot deel vernieuwd. De buitenlandse projecten in Indonesië worden afgebouwd en ook de Drentse bedrijven van de WMD worden afgestoten. Daarmee is het risico op een nieuw debacle volgens directeur Peter Glasbeek van de WMD een stuk kleiner. Het enige risico dat er dan nog is, is het aandeel in WildLands in Emmen. De WMD verzorgt daar onder andere de waterzuivering en heeft een multimedia tentoonstelling. Als WildLands failliet zou gaan, dan zouden ze dat kwijt zijn.