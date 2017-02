Nieuw onderzoek naar debacle bij Drents waterbedrijf

ASSEN - Er komt een aanvullend onderzoek naar het financiële debacle bij Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de handel en wandel van de voormalige directie van het bedrijf.

De WMD zit in een proces waarin ze afscheid nemen van verliesgevende projecten in Indonesië. Projecten die het Drentse nutsbedrijf miljoenen hebben gekost. Daarvoor is al ruim twaalf miljoen euro gereserveerd. Bovendien wordt gewerkt aan afbouw van alle activiteiten die niet meteen met drinkwater te maken hebben.De aandeelhouders van de WMD, alle gemeenten behalve Meppel en de provincie Drenthe, willen duidelijkheid over het ontstaan van de financiële problemen. Hoe kan het dat er zoveel geld weg is? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En had er niet ingegrepen moeten worden? Allemaal vragen waar deels antwoord op is gegeven in een rapport van professor Dick de Waard. Een ander deel staat in een geheim feitenrapport dat is gemaakt.De Waard constateerde dat een voormalig directeur geen tegenspraak kreeg binnen de WMD. Hij kon op eigen houtje een kerstboom aan BV's opzetten en vrij geld investeren in waterprojecten in Indonesië. In eerste instantie als ontwikkelingshulp, maar wel met restrictie dat het geld weer terug zou komen. Dat gebeurde niet. Niemand greep in en vertrouwde hem.In het feitenrapport is gekeken naar het hele proces. En dat zou volgens insiders overeen komen met de al eerder getrokken conclusies van De Waard. De aandeelhouders willen nu weten of de voormalige directeur zich wel aan de interne regels heeft gehouden. In die regels is onder andere vastgelegd hoeveel hij, zonder toestemming van de raad van commissarissen, mocht investeren. Maar daar zou hij zich niet aan hebben gehouden. Bovendien hield hij een kritisch rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de Indonesische projecten achter.Of de uitkomsten van dit onderzoek leiden tot het aansprakelijk stellen van de oud-directeur, moet nog blijken. Volgens de advocaat van de WMD is dat lastig. Je moet eerst vaststellen dat het zo is, dan moet je onderzoeken of de raad van commissarissen en de aandeelhouders ook tegengas hebben gegeven. En ook dan wordt het een dure en langlopende procedure.Voor de aandeelhouders staat vast dat ze de onderste steen boven willen hebben. Daar vragen provinciale staten en gemeenteraden ook om.