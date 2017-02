Bewoners uit huis na gaslek in Assen

Brandweer en politie bij de woning aan de Ellen in Assen (foto: Persbureau Meter) De brandweer verricht metingen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bewoners van een woning aan de Ellen in Assen zijn vanochtend opgeschrikt door een gaslek dat ontstond in de kruipruimte.

De bewoners zijn even buiten de woning geweest, maar mogen inmiddels weer naar binnen. De brandweer heeft metingen gedaan, de gaskraan dichtgedraaid en het huis geventileerd.



Het lek wordt gerepareerd. Over de oorzaak is nog niets bekend.