Youri Loen: De deur gaat maar niet open

Youri Loen (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Youri Loen bekroonde gisteravond in het met 2-0 gewonnen thuisduel tegen De Graafschap zijn prima invalbeurt met een fraaie treffer. Uit een directe vrije bal brak de middenvelder de ban, waarna Cas Peters zijn oude club in de slotfase de genadeklap toediende.

"Dit had ik wel even nodig ja. Al maanden hoor ik van de trainer dat ik goed bezig ben en dicht tegen een basisplaats aanzit, maar vooralsnog moet ik het doen met invalbeurten. Vandaag kreeg ik iets meer dan drie kwartier de kans en ik denk dat ik het goed gedaan heb", aldus Loen.



"Ik klop al heel lang op de deur"

FC Emmen-trainer Dick Lukkien was ook blij voor Loen. "Hij verdient dit ook. Hij krijgt tot op dit moment nog niet de voorkeur van ons en toch blijft hij ontzettend hard werken. Daar heb ik veel respect voor." Maar Loen is inmiddels wel klaar met een rol als wissel. "Of ik al een blauwe hand heb van het kloppen op de deur? Haha.. ja de trainer zegt regelmatig dat ik op de deur van een basisplaats klop, maar de deur gaat maar niet open. Ik hoop dat dat na vandaag wel het geval is, want buiten mijn goal denk ik dat ik voetballend gezien ook wel iets heb toegevoegd aan het duel van vanavond."

