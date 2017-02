Dronken bestuurder verlaat auto na ongeluk in Annen

ANNEN - Een automobilist is gisteravond op de kruising van de Anlooërweg en de Eexterweg in Annen van de weg geraakt en tegen verschillende paaltjes aangereden.

Toen de politie kwam, was er niemand meer te bekennen.Na een zoektocht van een uur troffen agenten de bestuurder in beschonken toestand aan. Het bleek te gaan om een man van 52 uit Gasteren. Na een blaastest bleek dat de man flink gedronken had: hij had een alcoholpromillage van bijna 2.Het rijbewijs van de man is ingevorderd.