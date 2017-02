DOS'46 verliest nipt van TOP

DOS'46 (foto: DOS'46)

KORFBAL - DOS'46 uit Nijeveen heeft gisteravond met 22-21 verloren van TOP uit Sassenheim.

Na een lang gelijk opgaande strijd was de ruststand 11-10. Pas in de tweede helft sloeg TOP een gaatje tot 19-15. Maar de Nijeveners wisten het gat nog bijna te dichten.



Na afloop was DOS-speelster Loes Blacquiere niet tevreden. "TOP speelde niet z'n beste wedstrijd, maar wij ook zeker niet. We kwamen niet onder de verdedigende druk uit en waren te afhankelijk van een paar scorende spelers."



Nummer zes van Korfbal League

Na twaalf wedstrijden is DOS'46 met tien punten, de nummer zes van de Korfbal League. TOP staat tweede met evenveel punten als LDODK uit Gorredijk.



Eerder deze week maakte trainer Daniël Hulzesbosch bekend DOS'46 na dit seizoen te verlaten.



In verband met de live televisie-uitzending van Ziggo werd de wedstrijd een dag naar voren gehaald.