Man uit Meppel gepakt met vals biljet van 200 euro

Politie vindt nepgeld bij Meppeler in Steenwijk (foto: Pixabay.com)

MEPPEL - De politie heeft gisteravond een biljet van 200 euro in beslag genomen van een 24-jarige man uit Meppel.

Agenten waren bezig met een verkeerscontrole op een parkeerplaats aan de Scholestraat in Steenwijk. Toen daarbij het paspoort van de Meppeler werd gecontroleerd, vond de politie een biljet van 200 euro. Al snel bleek het om een vals exemplaar te gaan.



Uit een eerste onderzoek blijkt dat in ieder geval duidelijk is dat er eerder van deze nepbiljetten met hetzelfde serienummer zijn opgedoken.



De 24-jarige man uit Meppel is aangehouden en het valse geld is in beslag genomen.