Kjeld Nuis wereldkampioen 1.000 meter

Kjeld Nuis wereldkampioen

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft in Gangneung de wereldtitel op de 1.000 meter gewonnen.

Met een eindtijd van 1.08.26 hield hij de Canadees Vincent de Haitre (1.08.54) en Kai Verbij (1.08.78) achter zich.



Nuis opende met 16.50. De eerste volle ronde van Nuis ging in 25.0 en de Emmenaar besloot z'n rit met een formidabele slotronde van 26.6.



Nuis heeft dit seizoen tot nu toe een ongeslagen status tijdens wereldbekerwedstrijden op de 1.000 meter. Het is z'n eerste grote prijs in z'n leven. Twee keer achter elkaar wist hij zich net niet te plaatsen voor de Olympische Spelen.