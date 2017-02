Kjeld Nuis: Eindelijk!

Kjeld Nuis (foto: EPA / Oliver Weiken)

SCHAATSEN - "Het is een bevestiging van dat ik heel het jaar al de beste ben op deze afstand. Ik heb nog nooit een internationale titel gewonnen. Dit is de eerste. Daar doe je elke dag zo hard je best voor. Op zo'n moment moet het gebeuren. En ik dacht: hou je kop nou maar koel en dat is me gelukt", aldus schaatser Kjeld Nuis uit Emmen. Hij werd vanmorgen in Zuid-Korea wereldkampioen op de 1.000 meter.

"De tijden waren heel slecht te zien. Ik dacht eerst dat ik de tijd van Kaj had. Ik keek naar rechts en zag 1.07.78 en ik dacht meteen dat dat niet genoeg was. Maar een half rondje later zag ik dat het 1.07 was. Daar krijgen ze het heel moeilijk mee", vertelt Nuis tegen de NOS.





"Op het laatste bochtje na was het een perfecte race. Een klein missertje bij de start. Maar dat maakt nu allemaal niet meer uit. Dit doet me zo goed. Heel gek dit."



De Emmenaar greep al twee keer naast kwalificatie voor de Olympische Spelen. Hij kon op beslissende momenten niet toeslaan. Daarom moest hij nog wel even aan het idee wennen dat hij nu wereldkampioen is. "Ik heb al wel een paar keer kippenvel gehad, maar het voelt heel raar en heel gek."

Door: Karin Mulder Correctie melden