Omwonenden onder de indruk van nieuwe autotunnel in Assen

ASSEN - Tientallen omwonenden kregen vanochtend een rondleiding door de nieuwe autotunnel voor het station in Assen. 'Een mijlpaal' volgens Hans van Loghem, omgevingsmanager van bouwbedrijf BAM.

Het noordelijke deel van de Overcingeltunnel is bijna af. De andere helft van de tunnel moet af zijn voor maart volgend jaar. Vanaf april dit jaar kunnen auto's weer langs de noordelijke kant van het station rijden en dan worden auto's vanaf Assen-Zuid omgeleid.Voorzitter van de buurtvereniging Anja Schuring organiseerde de rondleiding. "Het was maanden geleden dat ik op de open bouwdagen was hier. Toen bedacht ik dat het leuk zou zijn om hier met de buurt een speciale excursie te doen. We zien de werkzaamheden toch elke dag. Nou, dat vond de gemeente ook wel een goed idee."Maar dat zoveel buurtbewoners op de rondleiding af zouden komen, had Schuring niet gedacht. "Toen ik vanmorgen wakker werd, dacht ik: 'Stel dat we er maar met z'n drietjes staan. Hoe moet dat dan?' Maar er zijn heel veel mensen. Ja, veel meer dan ik kon bedenken."Omwonenden zeiden 'onder de indruk te zijn' van de tunnel. Velen keken vooral op van de wanden in de tunnel. "Ik dacht dat het helemaal glad zou zijn," zegt een meneer terwijl hij foto's maakt van de ruwe betonmuur. "Maar je ziet de grondlagen helemaal! Het is een kunstwerk op zich."Omgevingsmanager Hans van Loghem is blij met de opkomst. "De buurt heeft toch wel wat gemerkt van onze activiteiten en dan is het mooi dat ze het resultaat zo mogen zien in hun achtertuin."