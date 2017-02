Ard van der Tuuk gaat aan de slag in Limburg

SCHIPBORG - Oud-gedeputeerde Ard van der Tuuk gaat aan het werk voor de provincie Limburg. Daar gaat hij zich bezighouden met erfgoed.

Dat meldt de provincie Limburg op haar website De provincie Limburg heeft Ard van der Tuuk aangesteld als zogenoemde externe kwartiermaker erfgoed. De komende zes maanden gaat hij bezig met het beleid van de provincie als het gaat om erfgoed.Wat de provincie betreft is het Limburgs erfgoed van groot maatschappelijk belang en verdient het daarom een grotere zichtbaarheid en meer bekendheid bij het publiek. De taak van Van der Tuuk is om erfgoedinstellingen hierin gezamenlijk te laten optrekken.De provincie Limburg haalt Van der Tuuk omdat ze in hem een 'bruggenbouwer' zien. Ook heeft hij 'een antenne voor wat er leeft in de samenleving'.Zes jaar lang was Ard van der Tuuk gedeputeerde van de provincie Drenthe. Op dit moment is hij waarnemend burgemeester in de gemeente Grootegast in Groningen.