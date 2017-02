Schuldeiser ziet mogelijkheden om Sensor City winstgevend te maken

Schuldeiser ziet wel toekomst in Sensor City (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een van de schuldeisers van Sensor City, het bedrijf KxA Software Innovations, ziet mogelijkheden om het sensornetwerk in Assen winstgevend te maken.

Dat schrijft directeur Wilma Mulder in een brief aan de gemeente Assen.



Kleine investeringen

Het bedrijf vindt het jammer dat het sensornetwerk verloren dreigt te gaan, terwijl er 'nog zoveel mee gedaan kan worden'. Volgens Mulder is het netwerk met kleine investeringen commercieel inzetbaar en kan het zeer winstgevend worden gemaakt.



Belangrijkste mogelijkheid is volgens Mulder het verkopen van glasvezeldiensten aan verschillende gebruikers, als verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen, bedrijventerreinen en de gemeente Assen.



Dit zou dan gecoördineerd moeten worden door een coöperatie.



Kostenbesparing

Ook de huidige dienstverlening zou veel goedkoper kunnen, denkt Mulder. Volgens haar moet er vooral kritisch gekeken moeten worden naar of de dienstverlening niet te 'robuust' is uitgevoerd. Als voorbeeld haalt Mulder aan dat het huidige sensornetwerk relatief duur is ingericht.