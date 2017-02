'Ben ik een nephomo of zo?'

Hendrikus Velzing van het Forum voor Democratie is boos op het COC (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

EMMEN - Hendrikus Velzing uit Klazienaveen staat op de lijst van de partij Forum voor Democratie, op nummer 27. Hij is boos dat hij niet op de site Gayvote.nl van het COC staat. Dat zei hij in het Radio Drenthe programma Cassata.

Het COC, een organisatie die opkomt voor de rechten en belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT), heeft op die website standpunten van politieke partijen over LHBT-kwesties. Ook kan men zien hoe partijen de afgelopen tijd over LHBT-kwesties stemden en zijn er profielen van 'regenboogkandidaten'. Hendrikus Velzing is als homoseksueel zo'n 'regenboogkandidaat'.



"We hebben met de partij geprobeerd om mij op die lijst te krijgen, maar ze zeiden dat we niet in de peilingen staan. terwijl de partij Artikel 1 wel met drie leden op die lijst staat." Velzing gaat binnenkort opnieuw contact opnemen met het COC. "Misschien denken ze wel dat ik een nephomo ben of zo. Het is belangrijk voor ons dat ik op die lijst sta, dat mensen zien dat wij een homo- en lesbiennevriendelijke partij zijn."



Hendrikus Velzing is, behalve verkiesbaar voor de Tweede kamer, medeoprichter van Wakker Emmen, en daar nu ook raadslid voor.