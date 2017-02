Politie zoekt twee pubers na woninginbraak Assen

De inbraak was aan de Molenstraat (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In een huis aan de Molenstraat in Assen is vanmiddag ingebroken. De inbrekers namen een televisie mee.

De televisie werd in een doek gewikkeld en meegenomen. De politie is op zoek naar de verdachten en heeft een Burgernet-melding verstuurd. Het zou gaan om twee getinte jongens van een jaar of 14. Een van de jongens zou een mollig postuur hebben en een rode pet dragen.