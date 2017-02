Voor het eerst in 25 jaar weer een prinsenpaar uit Emmer-Compascuum

Prins Edwin de Eerste en prinses Jorinde zijn vandaag ingeschreven als Prinsenpaar (foto: Frank Berendsen)

EMMEN - Voor het eerst in 25 jaar is er weer een prinsenpaar uit Emmer-Compascuum aangesteld in de gemeente Emmen. Vandaag werd het prinselijk koppel ingeschreven in het register van de gemeente.

Prins Edwin de Eerste en prinses Jorinde zijn ingeschreven door loco-burgemeester Bauke Arends. Ze zijn van carnavalsvereniging de Kainbongels uit Emmer-Compascuum. Het dorp heet tijdens carnaval Kainbongelstad.



"Dit zijn serieuze zaken. Er gaat een hele officiële rede vooraf aan de installatie. Ik heb ook nog een prinses, daarmee regeer ik over onze vereniging. Ik heb Jorinde zelf gevraagd of ze mijn prinses wil zijn, we kennen elkaar al jaren", zo vertelt Prins Edwin.



De carnavalsweek loopt van 22 februari tot en met 28 februari, met als hoogtepunt de grootste verlichte carnavalsoptocht van Noord-Nederland op 24 februari.