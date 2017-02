17-jarige kogelstootster Van Klinken pakt zilver op NK

Van Klinken levert een uitstekende prestatie (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

ATLETIEK - Jorinde van Klinken uit Assen heeft vanmiddag zilver gewonnen op het onderdeel kogelstoten op het Nederlands Kampioenschap Indoor in Apeldoorn. Met een worp 16 meter en 25 centimeter hield ze Benthe Konig met 15.47 ver achter zich.

De Nederlandse titel ging, zoals verwacht naar Melissa Boekelmans met 17 meter 54. De atlete uit Breda is inmiddels 27 jaar en deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Charlène Okken uit Fluitenberg werd zesde met 14 meter 57.



De 17-jarige Van Klinken, die eigenlijk nog met het juniorentoernooi mee hoort te doen, was erg blij met haar nieuwe persoonlijk record en zilveren medaille. "De eerste twee stoten liepen echt niet goed, maar ik heb er altijd wel vertrouwen in dat ik een goede stoot kreeg. Ik kreeg 'm nu al in de derde stoot en daar was ik erg blij mee. Een persoonlijk record had ik ook niet verwacht."



Met deze worp heeft Van Klinken zich ook geplaatst voor het EK junioren in Zwitserland. Volgend jaar verruilt ze Groningen voor Papendal, waar ze gaat trainen onder Gert Damkat.