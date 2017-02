Karpers uitgezet bij Coevorden: 'We willen het binnen de perken houden'

De karpers werden uitgezet (foto: Persbureau Meter) Een kusje voor deze karper (foto: Persbureau Meter) Voordat ze het water ingingen, werden ze gemeten en gewogen (foto: Persbureau Meter)

COEVORDEN - In Coevorden zijn vanmiddag karpers uitgezet in het gebied van het waterschap Vechtstromen.

Dat gebeurde samen met Sportvisserij Oost-Nederland, Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe en de Karper Studiegroep Nederland. Volgens het waterschap houdt de vis zich moeilijk staande en ging het karperbestand achteruit door sterfte.



De karpervissers dienden jaren geleden een verzoek bij het waterschap in om de vissen uit te zetten. "We hebben een goede samenwerking met hen, wat betreft beheer en handhaving. De vissers zijn ook onze ogen en oren", zegt Nettie Aarnink van het waterschap.



Voordat de karpers werden uitgezet, moesten ze eerst gemeten en gewogen worden. Op die manier kunnen de karpers gemonitord worden. "We willen weten of de uitzet niet leidt tot sterfte of tot een grote populatie", legt Aarnink uit. "We willen het binnen de perken houden. Het monitoren gebeurt door de vissers zelf. Aan de waterkant vissen ze, en wat ze vangen geven ze door op hun mobieltje. En dat wordt dan verzameld."