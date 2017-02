51 echtparen uit Aa en Hunze vieren samen gouden huwelijk

Burgemeester Eric van Oosterhout vertelt de 51 paren een mooi verhaal

GIETEN - Wat doe je als je vijftig jaar bij elkaar bent? Dan vier je feest. Het liefst met een hele groep.

51 echtparen, die afgelopen jaar 50 jaar zijn getrouwd, vierden vandaag op het gemeentehuis in Gieten samen met de burgemeester hun gouden huwelijk.



Toespraak

Rond een uur of één druppelde het gemeentehuis vol. Burgemeester Eric van Oosterhout vertelde, toen de echtparen eenmaal achter een gebakje zaten, het verhaal van zijn familie uit Brabant en hoe hij daar het idee vandaan heeft gehaald om de vijftigjarige huwelijken ook in zijn gemeente te vieren.



Niet de eerste keer

Het is onderhand een traditie aan het worden in de gemeente. Voorgaande jaren werden de gouden huwelijken ook gevierd op het gemeentehuis. Zo werden er in 2015 71 gouden echtparen in het zonnetje gezet. Ook nu telt de gemeente ongeveer 70 gouden echtparen, daarvan zijn er dus 51 op de uitnodiging in gegaan.



Ondanks dat Eric van Oosterhout volgend jaar geen burgemeester meer is in Aa en Hunze is hij er zeker van dat de traditie om de huwelijken te vieren in stand zal blijven.