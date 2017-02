Bult maakt toptransfer naar koploper Bundesliga

Mark Bult op een archieffoto (RTV Drenthe)

HANDBAL - Mark Bult uit Emmen stapt per direct over naar SG Flensburg-Handewitt. De nieuwe club van de rechteropbouwer is de huidige koploper in de Bundesliga.

Bult tekent tot het einde van het seizoen bij de topclub. De 34-jarige linkspoot moet het gat dat de geblesseerde Johan Jacobsson achterlaat opvullen. Met SG Flensburg-Handewitt gaat Bult om drie prijzen spelen: het landskampioenschap, de Duitse beker en de Champions League.



De huidige club van Bult VfL Gummersbach werkt mee aan de stormachtige transfer. Het contract van de oud-speler van E&O liep aan het eind van het seizoen af.