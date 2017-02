DZOH niet langs The Knickerbockers

VOETBAL - Op bezoek bij een jubilerend The Knickerbockers heeft DZOH niet de volle buit weten te pakken. De wedstrijd op het Groninger kunstgras eindigde in 1-1.

DZOH, de nummer vier van de tweede klasse J, kwam tegen de laag geklasseerde studenten op achterstand. Het was Remco de Haas die na een kwartier spelen de 1-0 liet aantekenen voor de vijftigjarige club. Jan Velema zorgde na vijftig minuten spelen voor de gelijkmaker. Beide ploegen hadden kansen op meer, maar gescoord werd er niet meer in Groningen.DZOH-aanvaller Roy Stroeve: "1-1 was een terechte stand. Geen van de clubs verdiende echt de overwinning." Het gelijkspel was voor DZOH een tegenvaller in de jacht op de tweede plaats. "We willen zo hoog mogelijk eindigen en sowieso nacompetitie spelen." Over zijn eigen verdere toekomst laat de 39-jarige Stroeve zich nog niet uit. "Voor die beslissing heb ik nog enige tijd nodig."