Alle uitslagen zaterdagamateurs

(Foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Veel wedstrijden in het amateurvoetbal werden vandaag afgelast, maar vooral in Groningen viel het mee met de sneeuwval en kon er gewoon gespeeld worden. Hieronder de uitslagen van wedstrijden in klasses met Drentse ploegen.

Hoofdklasse B

DOVO - Flevo Boys 3 - 1

asv Dronten - SC Genemuiden 2 - 2

Sparta Nijkerk - Oranje Nassau 6 - 1



Eerste klasse E

Omlandia - Leeuwarder Zwaluwen 3 - 4

Blauw Wit '34 - VEV'67 0 - 3

Gorecht - Balk 4 - 1



Eerste klasse F

Hardegarijp - FC Meppel 7 - 1

Broekster Boys - Nijland 3 - 0

Fc Grootegast - Tonego 3 - 0

Be Quick D - CVVO 5 - 1



Tweede klasse J

SV Bedum - Gramsbergen 1 - 1

The Knickerbockers - DZOH 1 - 1

Groningen - Zuidhorn 1 - 1

Pelikaan S - Aduard 2000 5 - 2



Derde klasse C

Grijpskerk - Helpman 1 - 1

Glimmen - Boerakker 0 - 1

Marum - De Pelikanen 3 - 1



Vijfde klasse E

Wildervank - Erica'86 6 - 0



