De Weide in extremis naar overwinning bij Groen Geel

VOETBAL - De Weide heeft in de tweede klasse J op de valreep een overwinning geboekt op het veld van Groen Geel. De ploeg van trainer Wilko Niemer zegevierde in Groningen met 1-2. Jermo Verbeek kroonde zich tot matchwinner namens De Weide. De invaller nam vlak voor het laatste fluitsignaal de tweede treffer van de Drentse ploeg voor zijn rekening.

De Weide kreeg de zege op het kunstgras van Sportpark Corpus den Hoorn allerminst cadeau. De spelers van Groen Geel doken verschillende keren gevaarlijk op voor het doel van de bezoekers uit Hoogeveen. Toch opende De Weide na ruim een kwartier voetballen de score. Sander Benjamins liet zich bejubelen als doelpuntenmaker.In de tweede helft wist De Weide de marge niet te behouden. Via Tonnis de Vries kwam Groen Geel op gelijke hoogte. De Weide leek zich na die tegenslag te moeten verzoenen met een remise, maar in extremis besloot Verbeek dus anders. Zijn doelpunt bezorgde de gasten een onverwacht mooi slot van een koude middag.Door de overwinning stijgt De Weide naar de voorlopige tweede plaats. De manschappen van Niemer hebben een puntje voorsprong op Noordscheschut. Die club komt echter nog voor eigen publiek in actie tegen Klazienaveen. Koploper Groningen vv bleef op een 1-1 gelijkspel steken tegen Zuidhorn.