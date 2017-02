2.500 kaartjes op weg naar staatssecretaris om uitzetting Wagif te voorkomen

EELDE - Staatssecretaris Klaas Dijkhoff kan maandag flink wat post verwachten.

Vandaag werden zo'n 2.500 ansichtkaarten gepost, die eerder deze maand werden gemaakt door kinderen uit de gemeente Tynaarlo. Met de kaarten willen de kinderen aangeven dat Wagif Faredzjualev uit Eelde in Nederland moet blijven.Wagif komt uit Azerbeidzjan en woont inmiddels vijftien jaar in Eelde. Hij dreigt het land uitgezet te worden. Wagif's vrouw Günel en zijn kinderen Farhad en Leyla zijn wel Nederlands staatsburger en mogen daarom wel blijven.Kinderen die bij Farhad en Leyla op school zitten, deden de kaarten vandaag op de post. "Zoveel hartenkreten kan Klaas Dijkhoff onmogelijk negeren", zegt Christel Koperberg. Zij voert het woord namens de actiegroep die strijdt voor Wagif.De ansichtkaarten werden anderhalve week geleden uitgedeeld op de negentien basisscholen in de gemeente Tynaarlo. Kinderen konden een boodschap op de kaart schrijven of een tekening maken.Dinsdag reizen dorpsgenoten met een bus naar Den Haag om handtekeningen en een kunstwerk aan staatssecretaris Dijkhoff te overhandigen. "We weten niet of we Dijkhoff ook te spreken krijgen", vertelt Koperberg. "Maar we gaan sowieso praten met mensen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook gaan we praten met Tweede Kamerleden en we hopen de directeur van de IND te spreken."Koperberg hoopt dat alle acties succes hebben. "De staatssecretaris kan nog beslissen om Wagif bij zijn familie te houden."