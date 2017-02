Red Giants boekt knappe en noodzakelijke zege

Red Giants te sterk voor Landslake Lions (archieffoto RTV Drenthe)

BASKETBAL - Door een 69-72 overwinning bij nummer twee Landslake Lions houdt Red Giants de hoop op plaatsing voor de final four nog levend. De ploeg van de geschorste Patrick Koning keek na een goede start lange tijd tegen een achterstand aan, maar wist in de slotminuten nog de zege te grijpen.

De regerend kampioen van de promotiedivisie begon goed aan het duel en sloot het eerste kwart af met een 15-23 voorsprong. De Meppelers stonden verdedigend goed en de vijftien punten van de thuisploeg kwamen allemaal voort uit driepunters. Vervolgens kreeg Landslake Lions meer grip op het duel en bij rust was het 43-33.



Zoneverdediging

Red Giants schakelde na de pauze over naar een zoneverdediging en sorteerde daarmee effect. Na het derde kwart was de stand 52-47 en drie minuten voor tijd kwamen de roodhemden weer op voorsprong; 63-65. Die voorsprong werd zelfs uitgebouwd tot 65-70, waarna Landslake Lions nog gevaarlijk dichtbij kwam. Nadat Bas Rozendaal één van zijn twee vrije worpen miste, gooide Dick de Weijer met zijn eerste vrije worp de wedstrijd in het slot; 69-72. Zijn tweede vrije worp miste hij expres, zodat Red Giants de laatste seconden uit kon spelen. Rikus ten Napel was topscorer met twintig punten.



Red Giants heeft achttien punten uit zestien duels en doet daarmee nog volop mee om de zo gewilde vierde plaats.