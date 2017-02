Sudosa-Desto vergeet zichzelf te belonen

Sudosa-Desto verliest in Apeldoorn (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Voor de dames van Sudosa-Desto wordt het steeds lastiger om lijfsbehoud in de Topdivisie te realiseren. De ploeg van Mark Afman en Erwin Sikkema kon op bezoek bij Dynamo Apeldoorn uitstekend meekomen met de middenmoter, maar verloor uiteindelijk met 3-1.

Setstanden: 21-25, 25-22, 25-21, 25-22. "De eerste set wonnen we en in de sets daarna ging het telkens gelijk op, maar verloren we het in de slotfase. Apeldoorn had allemaal speelsters met Eredivisie-ervaring en dus veel meer routine", zo verklaart coach Mark Afman de nederlaag. "Mijn eigen team was weer jonger dan ooit en de meiden hebben het hartstikke goed gedaan, maar we hebben vergeten om onszelf te belonen."



'Het wordt super moeilijk'

Na de knappe 3-1 overwinning op Veracles was dit alweer de derde nederlaag op rij voor Sudosa-Desto. De Asser dames hebben acht punten uit zestien wedstrijden en staan daarmee eennalaatste. Sudosa-Desto heeft acht punten minder dan Huizen, dat op een veilige tiende plek staat. De voorsprong op nummer laatst DeVoKo bedraagt één punt.



Afman: "Met nog zes wedstrijden te gaan wordt het super moeilijk om er nog in te blijven, maar je weet nooit wat er kan gebeuren en we gaan er wel voor. Lukt het niet, dan moeten we volgend seizoen maar bovenin de eerste divisie mee gaan draaien. In dit team zit zeker wel toekomst."