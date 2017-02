De Vries blijft op koers voor eindzege Marathon Cup

Elma de Vries behoudt de leiding (archieffoto RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Ook na de twaalfde editie van de Marathon Cup rijdt Elma de Vries nog in het oranje leiderspak. De Meppelse, die na haar ongelukkige val op de Weissensee zo vaak in het nieuws was, maakte in Den Haag geen deel uit van de kopgroep, maar won de sprint van het peloton en wist zo belager Lisa van der Geest achter zich te houden.

De zege ging naar Margo van de Merwe, die in de spannende eindsprint Iris van der Stelt versloeg. Merel Bosma werd derde. Voor Van de Merwe was het haar eerste overwinning in de Marathon Cup, waarin nog twee races te gaan zijn.



Imke Vormeer uit Meppel zat met twee teamgenoten in de kopgroep van zestien, maar wist in de eindsprint geen podiumplaats te bemachtigen. Ze werd veertiende. Marlous Hoogeveen uit Hooghalen eindigde op de 21e plek.