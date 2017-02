Dames E&O weten weer wat winnen is

Van der Zanden en Mooi boeken eerste zege (foto: E&O)

HANDBAL - De dames van E&O zijn slechts een week lang de rode lantaarndrager van de Eredivisie geweest. Na zeven competitienederlagen op rij werd subtopper Handbal Venlo aan de kant geschoven: 28-24. De Emmer dames, die woensdag werden uitgeschakeld in de beker, leidden bij rust al met 17-9.

"We boekten de afgelopen weken al progressie en eindelijk komt het er eens een keertje uit", zo blikte Frank van der Zanden terug op het duel. Voor hem en zijn kompaan Vincent Mooi was het de eerste overwinning nadat het duo het stokje overnam van Mike van Rooden. "We begonnen goed en raakten in een flow, waarin alles lukte. In de tweede helft kwam er even wat spanning op, omdat we niet gewend zijn om te winnen, maar daarna stelden we weer orde op zaken. We hebben deze wedstrijd in de dekking gewonnen", aldus Van der Zanden.



Tessa Hilbrands werd topscorer met zeven treffers. Aniek Arends, Pamela Kloppenburg en Merel Freriks waren vijfmaal trefzeker.



Nul punten of één punt?

Door deze overwinning en de nederlaag van Kwiek bij subtopper Quintus is E&O weer van de laatste plaats af. E&O heeft met zes punten één punt meer dan Kwiek en beide ploegen wacht nog een reguliere competitiewedstrijd. De club die als laatste eindigt gaat met nul punten de nacompetitie in, terwijl de nummer eennalaatst met één punt begint. E&O speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen nummer zeven SEW, terwijl Kwiek thuis speelt tegen nummer acht Borhave.