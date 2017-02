Teruggekeerde Trainavicius helpt Hurry-Up aan zege

Hurry-Up wint thuis van Olse Merksem (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de laatste thuiswedstrijd in de BENE-League winnend afgesloten: 30-26. Tegen Olse Merksem keerde Vaidas Trainavicius in stijl terug.

Vorig jaar eindigde het heenduel in Antwerpen in een riante zege voor de Belgische opponent (31-21). In Zwartemeer bleef de formatie van Martin Vlijm constant aan de goede kant van de score. Een gelukkige Bart Mik zorgde vlak voor rust voor een gaatje (16-14).



Vertrouwd zigzaggend

Na de hervatting bracht Vlijm Trainavicius binnen de lijnen. Hersteld van een ribblessure mocht de Litouwse spelmaker ritme opdoen in aanloop naar de aanstaande Europese duels tegen MSK Povazska Bystrica. Vertrouwd zigzagde de middenopbouwer door de defensie van Olse Merksem. Ook bediende Trainavicius cirkelloper Sjoerd Boonstra in de tweede helft op maat.



Door een tweetal tijdstraffen kwamen de gasten uit Antwerpen, met voormalig Hurry-Up-speler Popov in de selectie, van 25-20 terug tot 26-24. Met een heerlijke draaibal maakte topscorer Tommie Falke aan alle onzekerheid een eind. De hoekspeler kwam uiteindelijk tot negen doelpunten.



Martin Vlijm, coach van Hurry-Up had na afloop complimenten voor zijn team. "Als je met zo'n klein groepje en alle tegenslagen vijfde wordt in de BENE-League heb je het goed gedaan." Over Trainavicius zegt hij: "Hij is onze beste speler, de hersens van ons team", aldus Vlijm, die de komende weken ook veel verwacht van de Duitse aanwinst Joel Huesmann.



Slowakije

In de midweek spelen de oranjehemden het laatste duel in de grensoverschrijdende competitie tegen Achilles Bocholt, alvorens het team op vrijdag afreist naar Slowakije. Op zaterdag wacht het heenduel in de achtste finale van de Challenge Cup. Acht dagen later is de return in Emmen. De play-offs, waarin het Nederlands kampioenschap en plaatsing voor de BENE-League te verdienen zijn, starten in maart.