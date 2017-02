Berga sprint naar podiumplek

MARATHONSCHAATSEN - Opnieuw deed Ingma Berga lang mee voor de zege in de Marathon Cup en opnieuw eindigde de Hoogevener niet op de hoogste trede van het podium. In Den Haag finishte Berga, die onlangs op de Weissensee het Open Nederlands Kampioenschap won, als derde achter Robert Post en winnaar Arjan Stroetinga.

De winnaar van het eindklassement van vorig seizoen maakte deel uit van een kopgroep van tien man, die laat in de wedstrijd ontstond. Frank Vreugdenhil uit Eldersloo werd elfde.Mats Stoltenburg is met nog twee races te gaan de leider in het algemeen klassement, gevolgd door Niels Mesu en Crispijn Ariëns.