Olhaco kansloos in Tilburg

Olhaco verliest van Volley Tilburg (foto: Olhaco)

VOLLEYBAL - Olhaco heeft de uitwedstrijd tegen middenmoter Volley Tilburg met 3-0 verloren. In Hoogeveen werd al met 2-3 verloren van de Tilburgers en nu had de nummer negen van de Topdivisie geen enkele kans op een overwinning.

"Zij waren sterker en scherper dan wij", zo concludeerde Olhaco-coach Dennis Luider. "Ondanks gebruik van alle wissels en verschillende opstellingen hebben wij geen kans gehad en een terechte nederlaag geleden. De komende twee weken spelen we niet en dan gaan we er alles aan doen om de boel weer op scherp te krijgen."



Olhaco heeft met zestien punten uit zestien duels slechts drie ploegen onder zich. De laatste vier ploegen degraderen en dus zal Olhaco in de resterende zes wedstrijden alle zeilen moeten bijzetten om in de Topdivisie te blijven.