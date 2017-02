E&O heeft makkelijke avond in Den Haag

E&O wint met ruime cijfers (foto: E&O)

HANDBAL - De heren van E&O kenden in Den Haag geen enkele moeite met Hercules, de nummer eennalaatst van de Eredivisie. Na een 7-18 ruststand eindigde het duel in 19-34.

"We begonnen goed en waren veel beter, maar dan zie je na rust toch dat we de teugels wat laten vieren", zo blikte coach Edwin Kippers terug op het duel. Kippers wisselde veel door en zag Daan Molenbroek topscorer worden met acht goals.



Play-offs

E&O heeft 36 punten uit 21 wedstrijden en daarmee één puntje meer dan AES Arnhem. Zaterdag speelt de ploeg van Edwin Kippers de laatste Eredivisie-wedstrijd tegen nummer vier Houten, waarna in maart de play-offs om het Nederlands kampioenschap - én plaatsing voor de BENE-League - losbarsten.



Als E&O na komend weekend nog steeds boven AES Arnhem staat, ontmoet het in die play-offs sowieso Hurry Up, dat na Lions de beste Nederlandse club in de BENE-League is.



Dinsdag komt E&O in de achtste finales van het bekertoernooi in actie. De Emmenaren gaan op bezoek bij het Amsterdamse Aristos.