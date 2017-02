Limietpoging atleet Wouter Ploeger mislukt

Wouter Ploeger (foto: Wouter Ploeger)

ATLETIEK - Atleet Wouter Ploeger uit Assen is er in het Belgische Gent niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor het EK Indoor op de 1.500 meter.

Door een verkoudheid liep hij de wedstrijd niet uit. Om zich te plaatsen voor het Europees Kampioenschap moest Ploeger onder de 3.42 lopen. Al eerder dit seizoen liep hij 3.42.84 in het Franse Reims.



Ploeger gaat op zoek naar een nieuwe geschikte kwalificatiewedstrijd. Het EK Indoor is van 3 tot en met 5 maart in Belgrado.

Door: Karin Mulder