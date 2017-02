Kjeld Nuis ook wereldkampioen op de 1.500 meter

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft in Zuid-Korea ook op de 1.500 meter de wereldtitel gepakt. Gisteren werd hij al wereldkampioen op de 1.000 meter.

Nuis reageert euforisch: "Eindelijk! Dit is gestoord, man. Van zo'n tijd droom je gewoon. Ik heb nog nooit zo'n heerlijke race gereden."Hij won vandaag de 1.500 meter in een tijd van 1.44.36. Het is de vijfde tijd ooit op zeeniveau gereden. De regerend wereldkampioen Denis Yuskov won het zilver. De Rus reed een tijd van 1.44.67. Het brons is voor Sven Kramer in 1.45.50.Nuis opende met 23.63. De eerste volle ronde ging in 25.5, gevolgd door een rondje 26.6. De laatste ronde ging in 28,5 maar z'n voorsprong was als groot genoeg.Over de naderende Olympische Spelen zegt Nuis: "Iedereen gaat heel hard z'n best doen voor volgend jaar. Maar zij hebben een slagje in te halen en ik niet."Gisteren won Nuis ook de wereldtitel op de 1.000 meter . Met een eindtijd van 1.08.26 hield hij de Canadees Vincent de Haitre (1.08.54) en Kai Verbij (1.08.78) achter zich.